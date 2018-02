'De nieuwe Bolt' is een Amerikaan, maak kennis met Christian Coleman

Toen het olympisch circus in 1996 in zijn geboortestad Atlanta halt hield, was Christian Coleman enkele maanden oud. Donovan Bailey liep er naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter (9.84), terwijl Michael Johnson de beste tijd ter wereld op de 200 meter (19.32) scherper stelde. De tijden van de twee heren werden op het WK in Berlijn (2009) door Usain Bolt van de tabellen geveegd (9...