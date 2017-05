Eerste man ooit onder de twee uur op de marathon?

28 september 2014. De Keniaan Dennis Kimetto wint de marathon van Berlijn in een nieuw wereldrecord van 2 uur, 2 minuten en 57 seconden. Het leek moeilijk te geloven dat het nóg harder kan. Sportfabrikant Nike dacht daar echter anders over. Al drie maanden ervoor was het - in het grootste geheim - gestart met het Breaking 2-project. Het doel? Een atleet klaarstomen voor een marathon onder de twee uur.

Na bijna drie jaar onderzoek en voorbereiding is het zaterdag zover. Dan moeten Zersenay Tadese, Lelisa Desisa en vooral Eliud Kipchoge de Perfecte Race lopen. Drie atleten zorgvuldig geselecteerd op hun potentieel, maar ook op hun prestaties. Tadese werd in 2010 wereldrecordhouder op de halve marathon, Desisa won tweemaal de marathon van Boston en Kipchoge is het grootste loopwonder van de jongste jaren. Al op het WK 2003 versloeg hij als pas achttienjarige iconen als Kenenisa Bekele en Hicham El Guerrouj op de 5000 meter. Later won hij zeven van zijn acht marathons, waaronder de olympische marathon in 2016. Zes keer liep de 32-jarige Keniaan ook al onder de 2u05, met als snelste tijd 2u03'05 vorig jaar in Londen, amper acht seconden trager dan het wereldrecord.

Zaterdag wil Kipchoge minstens drie minuten rapper lopen. Het zou zelfs nóg sneller kunnen, want fysioloog Mike Joyner becijferde op basis van het theoretisch fysiologisch vermogen van het menselijk lichaam dat de absolute ondergrens op de marathon op 1u57'58 ligt. Hij gelooft dat het, in perfecte (weers)omstandigheden, kan. En volgens 'goedgeplaatste bronnen' die Kipchoges trainingen hebben bijgewoond is de Keniaan 'in staat om iets buitengewoons' te doen. Dan zou hij wel liefst 2,4 procent rapper moeten lopen dan Kimetto's wereldrecord - of 21,05 km per uur in plaats van 20,6 km per uur.

Het grote voordeel van de olympisch kampioen: hij zal geen 'normale' stadsmarathon lopen, maar een geïmproviseerde race, op het autocircuit van Monza, waardoor hij geen 90-gradenbochten moet nemen die zijn snelheid afremmen. Tweede troef: Kipchoge en zijn twee kompanen lopen op Zoom Vaporfly Eliteschoenen, met een carbonzool die atleten zo'n vier procent efficiënter moet doen lopen, omdat er bij elke stap minder energie verloren gaat. Althans volgens Nike, dat (uiteraard) zoveel mogelijk schoenen wil verkopen. Bovendien is er discussie of die schoenen wel reglementair zijn.

Sowieso zal de IAAF het (mogelijke) nieuwe wereldrecord - onder de twee uur? - niet officieel erkennen. Door het parcours, maar ook omdat verschillende hazen (atleten die op kop zullen lopen om Kipchoge en co te gangmaken) in en uit de race zullen stappen.

Dat zal Nike en de atleet echter worst wezen. De publicitaire return is nu al een veelvoud van de miljoeneninvestering in het Breaking 2-project en van de (naar verluidt 'minstens') 1,2 miljoen euro die de Keniaan kreeg om te focussen op de race van zaterdag. Een datum, 6 mei, die ook niet toevallig gekozen is. Op die dag, in 1954, liep de Brit Roger Bannister immers als eerste man ooit de mijl in minder dan vier minuten. Schrijft Kipchoge 63 jaar later opnieuw geschiedenis?