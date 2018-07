Nafi Thiam is Belgisch kampioene verspringen

De zevenkampster vloog naar 6m60, op twee centimeter van haar persoonlijk record en op drie centimeter van het Belgisch record uit 1996.

Het Belgisch record staat al 22 jaar op naam van Sandrine Hennart, een Luikse clubgenote van Thiam. In Götzis ging het voor Thiam eerder dit jaar richting een nieuw persoonlijk record van 6m62, dat ze zondag in Brussel bevestigde. De eerste poging was met 6m44 meteen goed bij Thiam, maar niet voldoende voor de leidersplaats. Collega-zevenkampster Hanne Maudens sprong bij haar eerste beurt naar 6m51. Maudens kon zich nadien niet meer verbeteren, Thiam ging bij haar derde poging naar 6m60. Ze liet ook nog twee keer 6m42, een keer 6m28 en één ongeldige sprong optekenen. Een constante reeks op hoog niveau dus voor de wereld- en olympische kampioene zevenkamp.

Het zilver was voor Maudens, Bo Nijs pakte brons met 5m74. Voor Thiam is het een tweede nationale verspringtitel, na die van 2015. De winnende 6m60 was de tweede verste sprong uit haar carrière. Later op zondag neemt Thiam het in de finale van de 100 meter horden nog op tegen Eline Berings en Anne Zagré.