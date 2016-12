'Nafi Thiam wil volgend jaar wereldkampioen worden, maar het ene seizoen is het andere niet'

Roger Lespagnard: Eigenlijk zijn we naar Rio gegaan om tussen plaats zes en dertien te eindigen. Dat klinkt weinig ambitieus, als je ziet waar we uiteindelijk zijn uitgekomen. Maar Nafi was geblesseerd aan haar elleboog. Ze had al maanden niet meer op de werpnummers kunnen trainen. Technisch had ze die nummers perfect onder de knie, en ik wist dat ze sterker was geworden. Maar zou die elleboog het wel houden? Dat was een open vraag. Niet dat Nafi ooit in paniek geraakt is - alleen al daarvoor verdient z...