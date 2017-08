Thiam favoriet op WK atletiek in Londen

De toppers op de zevenkamp zijn de Europeanen. En Nafi is Europees kampioene... Als alles goed gaat, zou ze moeten winnen', is Lespagnard (70) duidelijk over de ambities voor Londen. 'Maar we vergeten de concurrentie niet. Er lopen drie of vier atletes die rond de 6800 punten halen. Niet zó veel minder dan Nafi's record in Götzis. Die 7013 punten, dat was wel gigantisch. Derde beste aller tijden, heel dicht bij Carolina Klüft (7032 punten, nvdr). Op 22 jaar is dat uitzonderlijk.'

Het wereldrecord van Jackie Joyner-Kersee bedraagt 7.291 punten. Een totaal dat Lespagnard ooit onbereikbaar noemde. Lespagnard: 'Dat dateert van 1988. Een verdachte periode... Het is niettemin een doel geworden om dat wereldrecord te verbeteren. Nu nog meer dan zes maanden geleden. Vooral Nafi's speerwerpen in Götzis (ze gooide een Belgisch record, nvdr) was behoorlijk verrassend, aangezien ze er amper op getraind had. Hoewel ze al veel vooruitgang boekte, denk ik dat ze nog een beetje marge heeft. In alle disciplines, maar vooral in de loopnummers.'

Was er na de Spelen een moment geweest waarop u haar weer bij de les moest krijgen? 'Nooit', zegt de Waalse coach. 'Nafi is jong maar heel volwassen. Een intelligent, vriendelijk, respectvol meisje dat nauwgezet traint. Nog altijd slechts zes keer per week, terwijl anderen zeker tweemaal per dág trainen. Toen ze me zei dat ze wilde studeren, hebben we ons aangepast. Ze heeft een vriend nu, leidt een normaal leven. En dat willen we zo houden, ook al wordt ze straks wereldkampioene.'

Lees het volledige interview met Roger Lespagnard in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 2 augustus.