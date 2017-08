Thiam op weg naar wereldtitel

Nafi Thiam eindigde op de tweede plaats in het speerwerpen. Een worp van 53m93 leverde haar 936 punten op, waardoor ze in de tussenstand op 5980 punten komt. Het speerwerpen werd gewonnen door Anouk Vetter. De Nederlandse komt met een indrukwekkende worp van 58m41 meteen op de derde plaats in de stand, op 175 punten van Thiam.

Gisteren won Thiam al het hoogspringen en het kogelstoten. Op de 100 meter horden liet ze 13.54 optekenen - de op één na beste hordechrono uit haar carrière, goed voor een elfde plaats. In het hoogspringen, haar specialiteit, ging ze over 1m95. In het kogelstoten gooide ze in haar eerste worp meteen 15m17 - zeven centimeter onder haar persoonlijk record, maar voldoende voor de zege. Na een veertiende stek op de 200 meter sloot ze de eerste dag van de zevenkamp af op de tweede plaats, na Carolin Schäfer.

Vanmiddag kwam Thiam weer aan de leiding, na het verspringen. Bij haar derde poging deed ze met 6m57 beter dan haar beste seizoensprestatie. Dat leverde haar 1030 punten op, terwijl Schäfer niet verder kwam dan 912 punten. In het speerwerpen bouwde Thiam haar voorsprong nog verder uit op de Duitse. Ze ligt nu 172 punten voor op Schäfer.

Apotheose vanavond

Dat betekent dat ze voor de afsluitende 800 meter een bonus heeft van een 12-tal seconden op de Duitse. Voor Thiam zal het er vanavond dus op aankomen om de schade te beperken. In principe zou dat moet lukken, want het persoonlijk record van Schäfer op de 800 meter is maar één seconde sneller dan dat van Thiam. En Anouk Vetter, die nu derde staat, is op papier nog trager dan de Naamse.

Het ziet er dus naar uit dat Thiam vanavond , omstreeks 21u40, ons land haar allereerste gouden WK-medaille ooit zal bezorgen.