Van der Plaetsen: 'Als je positief test, ben je meteen een grote dopingzondaar'

In De Zondag blikt tienkamper Thomas Van der Plaetsen terug op 2016. Hij werd Europees kampioen en eindigde als achtste op de Olympische Spelen in Rio. Dat hij desondanks de drie genomineerden voor de titel van Sportman van het Jaar niet had, noemt hij 'een beetje spijtig'. Van Avermaet en Timmers staan terecht bovenaan. En de rest is politiek, zeker? Men wou een Franstalige atleet, denk ik (David Goffin was de derde genomineerde, nvdr). Maar goed, deze prijs is niet het belangrijkste in mijn carrière.'

Pas twee jaar geleden overwon de atleet teelbalkanker. Hij richtte een fonds op dat onder andere de psychosociale begeleiding van kankerpatiënten ondersteunt. 'Ik had het geluk dat ik veel familie en vrienden rondom mij had. Die eerste week waren ze natuurlijk allemaal voorzichtig, maar de tweede week lachten mijn vrienden al: hoe is het met je kloten? (lacht) Je hebt dat nodig om te relativeren. Helaas heeft niet iedereen evenveel steun.'

De kanker kwam aan het licht toen Van der Plaetsen positief testte op het zwangerschapshormoon HCG, een gevolg van de tumor. 'Dat na het eerste nieuwsbericht alle nuance zou wegvallen, was mijn vrees, en die vrees is uitgekomen. Als je positief test, ben je meteen een grote dopingzondaar. Ik vond ook voordien al dat de media onzorgvuldig omsprongen met dergelijke zaken. Dat is frustrerend.'