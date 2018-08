1. België kende een ongeziene medailleoogst op de Europese Kampioenschappen. Welk eremetaal moeten we nu het hoogst inschatten?

JACQUES SYS: Eigenlijk komt de strafste medaille niet eens van die Europese kampioenschappen maar van een WK: in het zeilen kroonde Emma Plasschaert zich tot wereldkampioen in de Laser Radial-klasse, en dat in een zeer sterk bezet deelnemersveld. Dat overstijgt de prestaties op het EK, en zeker in de atletiek, waar de tegenstand toch iets minder sterk is.

...