Djokovic verslaat Federer in Cincinatti en is eerste winnaar van alle Masters 1.000-toernooien

Cincinatti was het enige Masters 1.000-toernooi dat nog ontbrak op het palmares van Djokovic. Hij was wel al vijf keer verliezend finalist in Ohio. Drie keer verloor hij van Federer. Djokovic, die al voor de 101ste keer in de finale stond in een ATP-toernooi, won zondag zijn 70ste titel. Dertien daarvan zijn Grand Slams. De jongste Grand Slam-titel dateert van vorige maand in Wimbledon.

Federer, die de finale haalde na opgave van David Goffin (ATP 11) in de halve finales, had al zeven keer gewonnen in Ohio. Hij telt 98 ATP-titels, waarvan 20 Grand Slams. Federer kon tot nu toe 7 Masters 1.000-toernooien winnen.