Een op vier sporters had al te maken met omkoping

In het voetbal zijn de verdachtmakingen het grootst: daar had 32,6 procent ooit al met omkoping te maken. Naast voetballers ondervroeg professor Els De Waegeneer ook tennissers en badmintonspelers. Die laatste omdat badminton een Aziatische sport is, 'waar enorm in wordt gegokt', aldus De Waegeneer.

De voornaamste reden voor vals­spelen is een promotie forceren of een degradatie vermijden. In 90 ­procent van de gevallen gebeurde de omkoping om die redenen. Twee ­procent van de ondervraagden brachten hun ervaring met matchfixing in verband met gokken.

Veel geld is er met matchfixing overigens niet ­gemoeid: het geboden ­bedrag varieert tussen 100 en 500 euro. Maar vaak gaat het om een vat bier.