IJzersterke Koen Naert verovert goud in marathon op EK-Atletiek

Naert ging na een dikke dertig kilometer solo en liet de achtervolgers niet meer in de buurt komen. Onze landgenoot klokte een tijd van 2:09.51. De Zwitser Tadesse Abraham (2:11.24) moest tevreden zijn met het zilver. De Italiaan Yassine Rachik (2:12.09) vervolledigde het podium. Naert zette zowel een persoonlijk als een kampioenschapsrecord op de tabellen.

'Ik besef het nog niet helemaal', zei Naert. 'Normaal ben ik niet zenuwachtig, maar deze morgen wel. Ik wist niet of dat een goed dan wel een slecht teken was. Ik ben pas de tweede Belg na Karel Lismont in 1971 die de Europese titel pakt op de marathon. Dat is gewoon zot.' 'Op een gegeven moment liepen we met drie weg, terwijl ik me nog erg goed voelde. Ik begon goed rond te draaien en na ongeveer 32 kilometer moesten Abraham en Rachik lossen. Ik hield op dat moment zelfs nog iets over', vervolgde Naert, die vorig jaar ook al knap achtste werd op de marathon van New York.

Het huidige en het voorbije seizoen van Naert stonden volledig in het teken van Berlijn. 'Dit was alle opofferingen waard. De hitte speelde me niet veel parten. Ik heb heel hard getraind om in deze omstandigheden te lopen. Iedere anderhalve kilometer goot ik water over mijn hoofd. Vandaag heeft niet enkel de sterkste, maar ook de slimste gewonnen', besloot Naert, die zich naar de medaillehuldiging haastte.

Na goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp, zilver voor Bashir Abdi op de 10.000m en voor Kevin Borlée op de 400m, en brons voor Jonathan Borlée op de 400m, zorgden de Belgian Tornados op de 4x400 meter zaterdagavond voor de vijfde Belgische medaille in Berlijn, de tweede gouden. Naert brengt dat aantal nu op zes, met drie gouden plakken. De 29-jarige Mazuronak zette bij de vrouwen een tijd neer van 2:26:22. Hiermee hield ze de Française Clémence Calvin (2:26:28) en de Tsjechische Eva Vrabcova-Nyvltova (2:26:31) achter zich. In de vrouwenmarathon kwamen geen Belgen in actie.