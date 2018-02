'Internationaal Olympisch Comité heft schorsing van Rusland op'

'Het Russisch Olympisch Comite (ROK) is opnieuw een volwaardig lid van de internationale Olympische familie', zei ROK-voorzitter Alexander Zhukov aan nieuwsagentschap Interfax. Een bevestiging van het IOC is er vooralsnog niet.

Wegens het dopingschandaal bij de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji was Rusland geschorst tijdens de Spelen in Pyeongchang, maar in Zuid-Korea mochten er wel 168 Olympische atleten uit Rusland (OAR) in competitie treden. Daarvan liepen er nog eens twee tegen de dopinglamp, voldoende voor het Uitvoerend Comité om de schorsing van Rusland te behouden tijdens de sluitingsceremonie. Daardoor mochten Russische atleten niet onder het eigen vlag het stadion binnentreden.

IOC-voorzitter Thomas Bach maakte nadien wel meteen duidelijk dat het einde van de Russische schorsing er zat aan te komen, op voorwaarde dat er geen nieuwe dopinggevallen meer geregistreerd werden. 'In dat geval zal de schorsing van Rusland automatisch opgeheven worden, zonder nieuwe vergadering van het IOC', liet hij zondag noteren.