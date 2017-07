IOC bevestigt: Olympische Spelen in 2024 in Parijs, in 2028 in Los Angeles

Parijs en Los Angeles stelden zich allebei kandidaat voor de Spelen van 2024. Het IOC vond beide kandidaturen zo goed dat het beide steden een editie toe wil kennen. Begin deze maand werd dan ook besloten om de Spelen van 2024 en 2028 tegelijk toe te wijzen. Sindsdien werd onderhandeld over welke stad eerst aan de beurt zou komen. LA bereikte een akkoord met het IOC over de voorwaarden om tot 2028 te wachten. Daar staat een fikse financiële tegemoetkoming tegenover. Los Angeles ontvangt een bedrag van 1,8 miljoen dollar (ruim 1,5 miljard euro). Dat bedrag kan oplopen tot boven de 2 miljard, onder meer omdat sponsorovereenkomsten worden verlengd.

Parijs was niet erg happig om de Spelen van 2028 te organiseren en blijft nu de enige kandidaat voor de Spelen van 2024. Zowel Parijs als Los Angeles worden een derde keer gaststad. Parijs mocht de Spelen al in 1900 en 1924 ontvangen, Los Angeles in 1932 en 1984. In 2020 vinden de Spelen in het Japanse Tokio plaats.

De leden van het IOC moeten de Spelen van 2024 en 2028 nog wel officieel toewijzen. Dat zal gebeuren op het 131e IOC-congres, dat in september in de Peruaanse hoofdstad Lima plaatsvindt.