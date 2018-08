KV Mechelen stelt Wouter Vrancken aan als nieuwe hoofdcoach

'We volgen Wouter Vrancken al een geruime tijd en hij heeft ons tijdens diverse gesprekken met een zeer duidelijke voetbalvisie overtuigd', zo zegt hoofdaandeelhouder Olivier Somers op de website van Malinwa. 'Hij is een jonge, ambitieuze coach die KV Mechelen kent en die bij het DNA van onze club past. Hij weet wat het is om elke week met trots de geel-rode kleuren te verdedigen.'

Vrancken was het afgelopen jaar actief als assistent-trainer van Glen De Boeck bij KV Kortrijk. Eerder was hij hoofdcoach bij Lommel SK en THES Sport. Als speler voetbalde Vrancken ook al anderhalf seizoen voor KVM (2008-jan. 2010). Verder verdedigde hij de kleuren van STVV (1997-2004), AA Gent (2004-2006), Racing Genk (2006-2008) en KV Kortrijk (2010). Wouter Vrancken leidt dinsdagochtend al meteen zijn eerste training en wordt nadien aan de pers voorgesteld.