Manchester City looft tienjarig jubileum Kompany: 'Toonbeeld van intelligentie en leiderschap'

Zijn prestaties op het veld waren altijd briljant en onderstrepen zijn voetbaltalent', klinkt het op de site van The Citizens. 'Weinig verdedigers kunnen in het Premier League-tijdperk zeggen hetzelfde niveau te hebben gehaald. Iedereen bij City wil Vincent bedanken voor zijn tien jaar van dienst en we wensen hem het allerbeste voor het vervolg van zijn carrière hier.'

Kompany speelde tot dusver 336 wedstrijden voor City en scoorde daarin negentien maal. De Brusselaar, die zoals geweten door de jaren heen verschillende keren kreeg af te rekenen met blessures, kroonde zich driemaal tot Engels kampioen (2012, 2014 en 2018). Ook veroverde de verdediger een FA Cup (2011), drie League Cups (2014, 2016 en 2018) en twee FA Community Shields (2012 en 2018).