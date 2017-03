BX Brussels in de bioscoopzaal

Kenneth Michiels viel in 2011 in de prijzen als jong filmtalent bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. Zijn 'wildcard' gebruikte hij voor een docufilm over BX Brussels, de voetbalclub die Vincent Kompany in 2013 opstartte. In het zog van protagonist Moussa, een Senegalese jeugdcoach bij BX, leren we dat de Brusselse club in de eerste plaats maatschappelijk van groot belang is en dat het project niet mag afgerekend worden op louter de sportieve resultaten. "De doelgroep waar BX op mikt zijn jongeren waar in veel gevallen moeilijk vat op te krijgen valt", zegt Michiels, "toch merkte ik een enorme drive vanuit het bestuur en een heel team vrijwilligers die blijven vechten en geloven in wat ze doen. Terecht. We zijn exact drie jaar na mijn eerste ontmoetingen bij BX, sommige jongeren ken ik al sinds dag één. Eén van hen had toen een zeer explosief karakter. Nu coacht hij zelf een jongerenploegje. Een andere jongen heeft het voetballen opgegeven maar haalt nu de beste cijfers van zijn klas. Nog een andere speler heeft op sportief vlak gewoon doorgezet en is een uitstekend doelman geworden. Een sociaal en sportief project als BX is daarom ongelooflijk relevant en nodig."

Toch is L'Etranger geen ongenuanceerd promospotje geworden voor Kompany -die de film loofde als 'rauw, echt en relevant' en 'een krachtige film over de dagelijkse realiteit van veel Brusselse kinderen'-, ook de problemen en mislukkingen worden getoond. En dat was best confronterend voor sommige spelertjes toen ze de film zagen. Michiels: "Sommigen werden er een beetje stil van... dat gebeurt echt niet vaak. Ze kwamen dingen te weten over hun ploegmakkers en hun coach die ze niet wisten. Ik heb een paar kwetsbare kinderen ook een verkeerde weg zien inslaan. In een grootstad als Brussel zijn zaken als drugs en criminaliteit nooit veraf. Kinderen verdwijnen van de radar. Als je dan ook de familie niet meehebt, kun je als organisatie soms niet veel meer doen."

L'Etranger wordt op zondag 12 maart vertoond in cinema Sphinx te Gent. Meer info over andere vertoningen op facebook.com/letrangerdoc. Lees het volledige interview met regisseur Kenneth Michiels in onze +zone: 'Een project als BX Brussels is moeilijk maar ongelooflijk relevant en nodig'