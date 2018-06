Diego Maradona: 'Het gaat goed met mij'

Een wel heel afgematte Maradona moest dinsdag na de 2-1 zege van Argentinië tegen Nigeria en bijhorende kwalificatie voor de achtste finales in het stadion van Sint-Petersburg met hulp de tribunes verlaten.

Beelden op internet lieten zien dat Maradona na het duel niet meer kon lopen. Met dank aan enkele omstaanders wist de ex-voetballer met veel moeite zijn skybox te bereiken. Het lukte hem zelfs niet meer om op eigen kracht op een stoel te gaan zitten. Beelden toonden nadien een afgematte Maradona op een zetel in een VIP-loge, samen met enkele EHBO'ers. Een van hen voelt hem de pols.

'Het gaat goed met mij en ik ben nooit opgenomen', schreef Maradona op Instagram. 'Tijdens de rust van de match tegen Nigeria had ik veel nekpijn en leed ik aan decompensatie. Ik raadpleegde een arts die me aanraadde voor de tweede helft naar huis te gaan, maar ik wilde blijven want er stond voor ons veel op het spel. Hoe kon ik weggaan? Ik werp iedereen een kus, dank voor de steun.'

Voor de partij was Maradona nog zijn extravagante zelve. De wereldkampioen van 1986 wuifde vanuit een skybox naar andere supporters en waagde zelfs een dansje met een vrolijke Nigeriaanse.

Tijdens de wedstrijd speelde de spanning de Argentijn vooral parten. Zo vierde hij de winnende treffer van Marcos Rojo woest en met twee middelvingers in de lucht.