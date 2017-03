'Een project als BX Brussels is moeilijk maar ongelooflijk relevant en nodig'

Kenneth Michiels won in 2011 een Wildcard van het Vlaams Audiovisueel Fonds, een bekroning voor opkomend filmtalent, en gebruikte die steun voor L'Etranger, een docufilm over voetbalclub BX Brussels. Hij legt die onderwerpkeuze uit in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine.