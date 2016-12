Greg Van Avermaet en Nafi Thiam Sportman en Sportvrouw van het Jaar

In het jaarlijkse referendum van Sportspress kreeg de renner van BMC 1187 punten achter zijn naam en daarmee bleef hij zwemmer Pieter Timmers (791) en tennisser David Goffin (330) voor. In totaal brachten er dit jaar 281 journalisten hun stem uit.

De 31-jarige Van Avermaet volgt op de erelijst Kevin De Bruyne op, vorig jaar moest hij vrede nemen met de derde plaats. De Bruyne kwam dit jaar niet verder dan de achtste stek.

Greg Van Avermaet won eerder dit jaar al onder meer de Kristallen Fiets, de Flandrien en de Vlaamse Reus en sleept dus met de trofee voor de Sportman van het Jaar zijn vierde onderscheiding van het jaar in de wacht.

De renner wordt op de eerste plaats gelauwerd voor de olympische titel in het wielrennen die hij België op 6 augustus schonk in Rio de Janeiro. Daarnaast won hij dit seizoen onder meer ook de Omloop Het Nieuwsblad, de Tirreno en de vijfde etappe in de Ronde van Frankrijk, waarin hij ook drie dagen in de gele trui rondreed. Enkele maanden eerder was hij in de Ronde van Vlaanderen nog zwaar tegen het asfalt gegaan, waardoor hij zijn sleutelbeen brak en er meteen een einde kwam aan zijn klassieke voorjaar.

Ook dit najaar bleef Van Avermaet niet gespaard van blessureleed. Bij een val op training met de mountainbike liep hij een kuitbeenbreuk op, waarvan hij nog aan het revalideren is. De blessure zou echter het voorjaar van de renner niet in het gedrang brengen en dan kan Van Avermaet toewerken naar zijn ultieme doel: het winnen van een voorjaarsklassieker.

Monsterscore

Olympisch kampioene Nafissatou Thiam werd voor de tweede keer in haar carrière uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Thiam kreeg een monsterscore van 1.300 punten achter haar naam en zo haalde ze het van baanwielrenster Jolien D'hoore (753) en boksster Delfine Persoon (446), de winnares van vorig jaar.

Thiam wordt wereldwijd beschouwd als een van de toptalenten in de atletiek.

In december 2015 moest Thiam vrede nemen met een vierde plaats en behoorde ze zo net niet tot de supergenomineerden. In 2014 werd ze voor de eerste keer verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, een jaar eerder viel ze voor de eerste keer in de prijzen als Belofte van het Jaar. De nog steeds maar 22-jarige Nafissatou Thiam won in augustus - zelfs tot haar eigen verbazing - olympisch goud op de zevenkamp tijdens de Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Ze haalde vijf persoonlijke records, het wereldrecord in het hoogspringen (op de zevenkamp) en totaliseerde 6.810 punten, een nieuw Belgisch record.

Eerder zag ze haar olympische triomf bekroond met een vierde opeenvolgende Gouden Spike, de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Europese Rising Star Award en de trofee voor meest beloftevolle atlete op de awards van de Internationale Atletiekfederatie IAAF. Thiam wordt wereldwijd dan ook beschouwd als een van de toptalenten in de atletiek. Naast de zevenkamp behoort ze intussen ook in het hoogspringen tot de absolute wereldtop. De pupil van Coach van het Jaar Roger Lespagnard lijkt dan ook een gouden toekomst voor zich te hebben. (Belga/TE)