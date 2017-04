Het nieuwe leven van voormalig sprintkoningin Katrin Krabbe

Katrin Krabbe - groot, knap en blond - beantwoordde niet aan het profiel van vele topsporters uit het voormalige Oost-Duitsland. Haar internationale doorbraak kwam er toen ze in 1990 op het EK in Split goud won op de 100 en 200 meter. Op die afstanden pakte ze in 1991 in Tokio de wereldtitel, ze versloeg haar grootste rivalen, Gwen Torrence en Merlene Ottey.

