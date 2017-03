Koen Wauters in het spoor van Tom Boonen

Een jaar lang volgde VTM-boegbeeld Koen Wauters het wel en wee van Tom Boonen, bezig aan zijn afscheidstoernee als profwielrenner. Het resultaat ziet u vanaf maandag 27 maart in de docureeks My Ride, My Fight, My Life. Boonen: 'Ik heb privacy altijd belangrijk gevonden, maar dit is iets dat we willen koesteren naar later toe.'