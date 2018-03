Matthias Schoenaerts onthult zijn verleden bij Beerschot

Op het witte doek schittert Matthias Schoenaerts dezer dagen in Red Sparrow, maar ook tussen de witte lijnen kan hij imponeren. Als kind ontpopte de Antwerpse topacteur zich bij voetbalclub Beerschot tot een razendsnelle linkerflankspeler. In een exclusief gesprek met Sport/Voetbalmagazine geeft Schoenaerts commentaar bij het beeld dat drie ex-trainers en een boezemvriend schetsen over zijn flitsen en fratsen op het veld.

A way of living

'Matthias had profvoetballer kunnen worden', zegt Vincent De Saedeleer (40), de voornaamste voetbalmaat en 'partner in crime' van Schoenaerts. 'Matthias is een van de beste linksbuitens die ik ooit onder mijn hoede had', aldus Diederik Stickens (63), zijn trainer bij de nationale scholieren.

'Ik ga niet beweren dat ik een Lionel Messi was,' zegt Schoenaerts zelf, 'maar ik had wel bepaalde kwaliteiten. Ik kon sjotten. En het allerbelangrijkste was dat ik ervan genoot. Ik hield enorm van het spelleke.'

De Saedeleer knikt. Volgens hem was en is voetbal voor Schoenaerts a way of living. 'Als je Matthias tegenkomt, moet je hem eens vragen om de koffer van zijn auto open te gooien. Daar liggen altijd kegeltjes in, enkele ballen, een paar keepershandschoenen en scheenlappen.'

In hun kindertijd sleten De Saedeleer en Schoenaerts ettelijke uren op de grasmat. 'Op den duur voetbalden Matthias en ik twintig uur per weekend,' vertelt De Saedeleer, 'we gaven voorzetten, we hielden penaltytoernooitjes en deden met ons twee wedstrijdjes waarbij je de bal tegen de deklat moest sjotten.'

Sjakie van de hoek

Zijn ex-jeugdtrainers herinneren zich naast de voetbalkwaliteiten van Schoenaerts ook en vooral zijn kwajongensstreken. 'Da was ne keirel zenne, makker', zegt Marcel Saey (72), die Schoenaerts bij de nationale knapen onder zijn hoede had. 'Ik ga niet zeggen dat Matthias een echte schoelie was, maar altijd stak die wel iets uit. Op training durfde Matthias al eens zijn bloot gat te tonen. Hij was een speelvogel, een clown.'

'Je kon hem niet op een lijn doen lopen', vertelt Jean Clarijs (56), zijn laatste Beerschottrainer. 'Een beetje à la De Witte van Zichem. Was er een ruit gesneuveld? Schoenaerts. Was er een douchekop afgebroken? Schoenaerts. Ken je dat liedje van Conny Vandenbos: Een ruit kapot, dat was een schot van Sjakie van de hoek? Dat doet mij altijd aan Matthias denken.'

Volgens Clarijs school er geen wereldvoetballer in Schoenaerts, 'maar bijzonder was hij wel, want linksvoetig én een buitenspeler. Alleen zat Matthias niet in zijn hoofd met de droom om profvoetballer te worden.'

De topacteur schudt het hoofd. 'Op een bepaald moment kwam ik dichter bij het eerste elftal en plots vertelden allerlei mensen mij wat ik moest doen. Ik ben gevlucht van al die imperatieven. Van de ene dag op de andere dag ging ik bij een caféploeg sjotten.'