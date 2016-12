Michael Jordan wint patentzaak in China

Basketballegende Michael Jordan heeft van de hoogste gerechtelijke instantie in China gelijk gekregen in rechtszaak over het gebruik van zijn naam. Een lokale maker van sportkleding moet nu stoppen met het gebruik van de Chinese versie van zijn naam.

Het Chinese karakter voor de naam Jordan wordt in het Westerse alfabet geschreven als Qiaodan. Het bedrijf, dat Qiaodan heet, mag het karakter niet meer gebruiken, maar mag van de rechter nog wel de Westerse schrijfwijze van de naam hanteren.

De voormalig ster van de Chicago Bulls trok in eerdere rechtszaken over de kwestie bij lagere rechters in het land nog aan het kortste eind.

Buitenlandse merken, zoals Apple, zien wel vaker Chinese firma's met hun merkenrecht aan de haal gaan. Jordan heeft een flink sponsorcontract met Nike, dat Air Jordan schoenen op de markt brengt. (Belga/KVDA)