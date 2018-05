Motorcrosskampioen Eric Geboers vermist na duik in waterpartij in Mol

In recreatiedomein Miramar in het Kempense Mol is zondagavond urenlang gezocht naar voormalig motorcrosskampioen Eric Geboers, die er verdween na een sprong vanop een boot in een grote waterplas. Dat bevestigt burgemeester Paul Rotthier. Geboers zou een puppy willen redden hebben die in het water was beland. De zoekactie is maandagochtend hervat, maar de hoop om Geboers nog levend terug te vinden, is volgens Rotthier erg klein.

Rond de waterplas van Miramar bevinden zich heel wat exclusieve buitenverblijven en het domein wordt veelvuldig gebruikt voor watersport en pleziervaart. 'Maar het water kan erg koud zijn en de stroming verraderlijk', zegt Rotthier. 'De vermiste kwam al meteen na zijn sprong in de problemen en de mensen die bij hem waren, hebben hem onder water zien verdwijnen. We moeten dus realistisch zijn over zijn kansen.'

Het incident werd zondagavond even na 22 uur gemeld bij de hulpdiensten. 'Maar hoe laat het precies gebeurd is, is niet duidelijk, mogelijk heeft men even gewacht terwijl men zelf een reddingspoging deed', stelt Rotthier. 'Eén persoon is de man in ieder geval achterna gesprongen om hem te helpen, maar die kwam al snel zelf in moeilijkheden en is weer aan boord gehaald. De brandweer heeft nog lang gezocht, maar door de duisternis was dat erg moeilijk. Bovendien gaat het om een erg uitgestrekte waterpartij.'

Maandag krijgen politie en brandweer assistentie van onder meer de Cel Vermiste Personen en de scheepvaartpolitie. Zij beschikken over nog meer gespecialiseerde sonarapparatuur om vanaf de locatie van de verdwijning de plas uit te kammen. Volgens de lokale politie komt er ook een helikopter ter plaatse.