Mukesh Ambani, de rijkste sportclubeigenaar ter wereld

Drie jaar na elkaar voerde Steve Ballmer, de ex-CEO van Microsoft die in 2014 precies 2 miljard dollar betaalde voor de Los Angeles Clippers, de lijst van rijkste eigenaars van een sportclub aan. Zijn persoonlijk fortuin ging de voorbije twaalf maanden spectaculair de hoogte in - van 6,8 naar 31 miljard euro - en op de lijst van Forbes van rijkste mensen ter wereld maakte hij een sprong naar de 22e plaats, maar dat was niet genoeg om Mukesh Ambani (60) van de eerste plaats te houden.

De Indiase zakenman, nummer 19 van de wereld, met een geschat vermogen van 32,7 miljard euro, boerde zich met Reliance Industries Limited rijk in de petrochemie, olie- en gasindustrie én retail. De man hield van cricket en kocht in 2008, voor 98 miljoen euro, een van de acht franchises van de nieuwe Indian Premier League, een miljoenenbusiness in India.

De Mumbai Indians hadden het aanvankelijk moeilijk, maar de rijkste man van India schakelde jaar na jaar financieel hoger. De teller staat momenteel op drie titels (2013, 2015, 2017), niemand die ooit beter deed, maar de honger is nog lang niet gestild. In zijn kern van 26 man is de slechts betaalde speler nog altijd goed voor 125.000 euro netto per seizoen, de absolute vedette - Rohit Sharma - incasseert 1,9 miljoen euro. Maar die salarissen zijn slechts een fractie van hun totale inkomen, want na het seizoen vloeit ook nog eens 26 procent van de totale inkomsten van het Indiase cricket (sponsordeals, tv-inkomsten, tickets...) terug naar de spelers.

Van de 2208 miljardairs in de wereld pronken er momenteel 62 met een sportclub, met Dietrich Mateschitz (Red Bull) op een verdienstelijke 3e plaats. Paul Allen (Portland Trail Blazers en Seattle Seahawks) en Philip Anschutz (Los Angeles Kings en LA Galaxy) vervolledigen de top vijf, waarin dit jaar geen plaats meer is voor Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj (7).