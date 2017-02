'My life as a refugee': Liverpoolspeler Dejan Lovren over zijn verleden als oorlogsvluchteling

In een openhartige documentaire praat Liverpoolverdediger Dejan Lovren (27) over zijn jeugdjaren tijdens de Joegoslavische oorlog. In april is het 25 jaar geleden dat die begon. In één adem roept hij op tot meer begrip voor de huidige vluchtelingenproblematiek.