NBA-coach: 'Trump denkt dat hij in een spelletjesprogramma zit'

Gregg Popovich staat in de VS bekend als een de beste NBA-coaches ooit. Hij won met San Antonio sinds 1999 vijf NBA-titels en is ook headcoach van de Amerikaanse nationale basketbalploeg.

Evenzeer is hij een maatschappelijk en politiek zeer geëngageerde en uitgesproken man - deels een erfenis van zijn verleden als luchtmachtofficier. Voor hij basketbalcoach werd, overwoog Popovich zelfs een carrière bij de CIA.

Aangevuurd door die interesse maakte hij Donald Trump, voor én na hij president werd, al meerdere keren met de grond gelijk. Voor de eerste match van de Western Conferencefinale tegen Golden State Warriors werd Popovich gevraagd wat hij van het ontslag van FBI-directeur James Comey vond.

Delen Alles wat gebeurt, begint en eindigt met hem, niet met onze bevolking, niet met ons land

Zijn antwoord: 'Ik heb het gevoel dat er een wolk, een lijkwade over dit land hangt, op een bijna paranoïde, surrealistisch manier. Dat heeft niks te maken met de Democraten die verkiezingen verloren hebben. Maar wel met de manier waarop een individu zich gedraagt. Het is beschamend, gevaarlijk voor onze instellingen en de waarden waarvoor we staan.

'Dit individu... Hij denkt dat hij in een spelletjesprogramma zit. Alles wat gebeurt, begint en eindigt met hem, niet met onze bevolking, niet met ons land. Als hij praat... Dat is telkens een schijnmanoeuvre. Oneerlijk, achterbaks, cynisch en vals.'

Popovich heeft Trump in het verleden al meermaals aangevallen. 'Ik hoop dat hij zijn job goed doet, maar er is een verschil tussen respect hebben voor de functie van de president en diegene die de functie uitoefent', zei de coach na Trumps inauguratie.

'Dat respect moet verdiend worden. Maar het is moeilijk respect te tonen voor iemand die vrouwen als objecten behandelt, racistisch en xenofobisch is en lacht met gehandicapten.'

Pittig detail: Popovich neemt het met zijn San Antonio Spurs in de Western Conference Finale van de NBA op tegen de Golden State Warriors, van collega-coach Steve Kerr. En ook die liet zich al heel kritisch uit over Trump. 'Zijn verkiezing is een slag voor respect en waardigheid.'