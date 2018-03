Philipp Lahm blijft ook na het voetbal succes nastreven

Nadat hij lange tijd over gouden voeten beschikte, blijft Philipp Lahm ook na zijn topsportcarrière zijn gevoel en vooral zijn juiste zakenverstand volgen. Het maakt dat ze in Duitsland ondertussen al weten dat de gewezen rechterverdediger, door Pep Guardiola op het einde van zijn loopbaan succesvol omgevormd tot controlerende middenvelder, ook dé man is met de gouden handen.

