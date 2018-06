Poetin en Saudische kroonprins tijdens WK-opener zijn hit op Twitter

Daar werd FIFA-baas Gianni Infantino geflankeerd door de Russische president Vladimir Poetin en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Vanuit geopolitiek oogpunt een interessant kransje: beide wereldleiders sloten de voorbije maanden belangrijke energie- en wapendeals, maar staan tegelijkertijd lijnrecht tegenover elkaar in onder andere het conflict in Syrië, waar Riyadh de rebellen steunt en Moskou, net als Iran, het regime van Bashar al-Assad steunt.

De wedstrijd, die nochtans weinig hoogstaand was, draaide uit op een zware 5-0-overwinning voor Rusland, en dat zorgde voor enkele markante taferelen in de tribune. Zo haalde Poetin na het openingsdoelpunt van Yury Gazinsky in de twaalfde minuut even de schouders op alvorens hij de hand schudde van de Saudische kroonprins. Na de vijfde treffer leek de sfeer al wat bedrukter: Poetin opende zijn handen alsof hij leek te zeggen: 'dit had ik ook niet verwacht', terwijl Mohammed bin Salman geen vin verroerde.

Een en ander is natuurlijk gefundenes fressen voor Twitteraars om zich aan te verwarmen. Een bloemlezing:

In case you wonder what Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Vladimir Putin were discussing yesterday, here's the leaked conversation 😂#Putin #RUS #KSA #WorldCup #WorldCup2018 pic.twitter.com/bxlxsAVxgX — Oddspedia (@oddspedia) June 15, 2018

What a trio.

Vladimir Putin gestures to Crown Prince Mohammed bin Salman after #Russia scores one of their 5 goals against #SaudiArabia. #FIFA president Gianni Infantino seems amused. pic.twitter.com/VH2phqQjv9 — Paul Almeida (@AzorcanGlobal) June 15, 2018

Thought that Saudi marking on the back post was suspect for the Russia goal, but not match-fixing suspect, until I saw MBS and Putin shaking hands in front of a smiling Infantino. I laughed. pic.twitter.com/bBvJd2tBtr — Miriti Murungi (@NutmegRadio) June 14, 2018