Serena Williams: 'Bijna overleden na bevalling van mijn dochter'

Williams vertelt dat haar dochter ter wereld kwam na een dringende keizersnede, omdat de hartslag van het meisje zorgwekkend daalde tijdens de weeën. 'Die operatie verliep vlekkeloos. Voor ik het besefte, lag Olympia in mijn armen. Het meest fantastische gevoel dat ik ooit heb ervaren,' zegt ze.

Maar daarna volgden zes bange dagen. De jongste van de twee Williams-zussen kreeg een longembolie. 'Door het hevige hoesten ging de wonde van de keizersnede weer open. Tijdens de operatie stootten de dokters op een grote bloeduitstorting in mijn buik.

'Daarna moest ik opnieuw onder het mes voor een operatie om te vermijden dat er bloedklonters in mijn longen belandden. Toen ik eindelijk thuis was, moest ik nog zes weken in bed blijven.'

Williams besluit dat ze heel dankbaar is dat ze 'beschikte over zo'n ongelofelijk team van artsen en verpleegsters in een topziekenhuis. Zij wisten perfect hoe ze deze gecompliceerde samenloop van omstandigheden moesten aanpakken. Zonder hun professionele zorg, was ik er vandaag niet meer.'

De 23-voudige grandslamwinnares zegt zich ervan bewust te zijn dat heel veel vrouwen dat geluk niet hebben. 'Nog voor ze nieuw leven op de wereld zetten, liggen de kaarten al slecht voor hen'. Ze roept op om geld te schenken aan liefdadigheidsinstellingen die moeders en hun baby('s) steunen.

Comeback

Williams maakte eerder deze maand haar officiële comeback, in het dubbelspel van de Fed Cup-ontmoeting tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Ze sloeg vorige maand het Australian Open over, omdat ze nog niet helemaal fit was.

Lees haar volledige getuigenis op CNN.com