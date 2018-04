Shadia Bseiso: moslima in de ring

'Ik wilde zo veel mogelijk sporten zélf beoefenen, waardoor mijn geloofwaardigheid als presentatrice van sportprogramma's zou stijgen. Maar dat ik ooit een contract zou tekenen bij World Wrestling Entertainment, was wel het laatste waar ik aan dacht', vertelde Shadia Bseiso onlangs aan Al Jazeera. Tijdens haar studie Business Administration aan de universiteit van Beiroet (Libanon) werkte ze voor een radiozender, waarna ze in Dubai aan de slag ging als tv-presentatrice en gastvrouw was voor promotours van Hugo Boss, Nike, Porsche en Pepsi.

Een beetje fitness en jiujitsu, meer plaats voor sport was er niet in haar leven, tot ze in januari van vorig jaar op auditie mocht om het eerste WWE-evenement in het Midden-Oosten live te... presenteren. Tot haar grote verbazing kreeg ze een uitnodiging om in Dubai tússen de koorden te staan. 'Dat was niet meteen het plan', klonk het in Der Spiegel.

Lang zwart haar, rood gestifte lippen, glinsterende oorbellen, een zilveren avondkleed en op ballerina's, zo stapte ze onlangs in de ring van het International Tennis Centre in Abu Dhabi. Ze nam de micro in haar hand. 'Hoe gaat het, Abu Dhabi? Willen jullie mij zien vechten?' Het publiek brulde. 'Shadia! Shadia!' Kinderen met T-shirts van hun worstelhelden, gesluierde vrouwen en mannen in kandura - een lang wit kleed - veerden recht. Een onwaarschijnlijk beeld in de Verenigde Arabische Emiraten, volledig in de ban van het worstelen (en een jonge vrouw).

'Van alle vrouwen die ik heb gesproken, hoorde ik telkens weer hetzelfde. 'Jij geeft ons hoop.' Ik zag tranen', was Bseiso aangedaan. 'Ik ben, vertelden ze, het symbool van verandering in deze regio en het bewijs dat de rol van de vrouw zich niet langer mag beperken tot die van echtgenote of huismoeder. Zelfs mijn vader, die in een ander klimaat is opgegroeid, vertelde dat hij trots is. Er zijn al atleten met Arabische roots die in de WWE kampen, maar zij werden in Canada of Groot-Brittannië geboren. Het pad naar de WWE voor iemand die haar hele leven in het Midden-Oosten woonde, is nog door niemand verkend. Ook daarom is het bijzonder, voor deze en volgende generaties.'

Geëmancipeerde en weldoordachte woorden van een vrouw die straks, na haar opleiding in het WWE-trainingscentrum in Orlando, in populaire tv-programma's als SmackDown en RAW hoopt op te draven. Ook haar zuster, Arifa, toonde zich in het verleden al een toonbeeld van emancipatie, als hoofd van het nationale boksteam voor vrouwen én uithangbord van Nike in het Midden-Oosten. 'De muren worden gesloopt', reageerde Aline Bannayan, een Jordaanse journaliste. 'Van vrouwenvoetbal was in deze regio tot voor enkele jaren geen sprake, maar momenteel wordt in mijn land de AFC Women's Asian Cup gespeeld. De stereotypen worden steeds meer uitgehold.'