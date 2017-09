'The voice of English football' John Motson kapt ermee

De Britse voetbalverslaggeving geldt al decennialang als een referentie voor velen. John Motson was vijftig jaar lang het boegbeeld van de voetbalcommentatoren die meehielpen aan de populariteit van het voetbal over het Kanaal en meer bepaald van het programma Match of the Day. Jonge voetbalfans kennen hem misschien eerder van de FIFA-spelletjes, waar hij meermaals zijn enthousiaste stem en typische Engelse accent aan leende.

Sport/Voetbalmagazine had een jaar geleden in Londen nog een gesprek met Motson. Daarin toonde hij zich als vanouds scherp in zijn analyses en opinies. Zo was hij niet eens met de stelling dat de instroom aan buitenlanders nefast is voor de Engelse nationale ploeg. 'Buitenlandse spelers gaven de Engelsen het juiste voorbeeld op het vlak van trainingsbeleving en discipline', aldus Motty, die bij meer dan 200 wedstrijden van Engeland live commentaar gaf. 'Als onze jongens leren van de buitenlanders en net zo hard aan zichzelf werken, dan heeft onze bondscoach genoeg te kiezen. Buitenlandse voetballers hebben ons heel veel gebracht. Cristiano Ronaldo , Thierry Henry en Gianfranco Zola hebben ons spel aanzienlijk verbeterd. Eric Cantona heeft meer invloed gehad op de geschiedenis van Manchester United dan wie ook.'

Vier kniebuigingen

In het interview blikte hij uiteraard ook eens terug op de begindagen van het Engelse profvoetbal, nog lang voor er van de miljoenen genererende Premier League sprake was. Motson: 'Ik herinner me nog dat, ergens in de jaren zeventig, een nieuwe medewerker bij Sheffield United zichzelf als commercieel manager voorstelde. Ik schoot in de lach. Wat bleek? Er zat een restaurant ín het stadion! Alles stond nog in de kinderschoenen, ook de fysieke voorbereiding. Alan Hansen ( verdediger van Liverpool tussen 1977 en 1991, daarna analist bij Match of the Day, nvdr) vertelde me ooit over de warming-up in zijn beginjaren bij Liverpool: vier kniebuigingen in de kleedkamer. Dat was het.'

De voorbije jaren kreeg de voetbalcommentator het steeds moeilijker met het razende tempo waaraan Premier Leaguewedstrijden nu gespeeld worden, zo erkende hij vorig jaar: 'Het spel is een stuk sneller. Vroeger speelde elke ploeg met de rugnummers 1 tot en met 11 en wist je precies wie waar stond. Geloof het of niet, maar buitenspelers stonden nog aan de zijkant van het veld! Teams hadden één reserve op de bank, die alleen bij een blessure mocht invallen. Vandaag de dag werken clubs met enorme selecties en moet ik 36 spelers in de gaten houden. Eerlijk waar, dat vind ik het moeilijkst van al.'

Ondanks het feit dat hij toen al zijn beroepsactiviteiten afbouwde, en volgend jaar dus stopt, blijft Motson een onvoorwaardelijke fan van de Premier League. 'Waar anders heb je zo veel snelheid, spanning en spektakel in de strafschopgebieden? De Premier League biedt spelers van internationale klasse voor een Engels publiek, die combinatie is geweldig. Sommige mensen beweren dat de Spaanse Liga beter is, maar dan doelen ze op Barcelona, Real Madrid en misschien nog een of twee andere clubs. Bij ons, en daar zijn we trots op, kan iedereen nog altijd iedereen verslaan.'

Geniet hier nog eens van enthousiaste commentaar bij een goal van Beckham

En een BBC tribute