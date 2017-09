Tom De Sutter wil nieuwe sport lanceren in België

Zijn eigen voetbalcarrière gaat momenteel door een ietwat moeilijkere periode - bij Lokeren geeft Peter Maes voorlopig de voorkeur aan Lewis Enoh in de spits -, maar dat betekent niet dat Tom De Sutter (32) er beteuterd bijloopt. Integendeel, wanneer hij over zijn zakelijke projecten kan praten, krullen de mondhoeken enthousiast naar boven. 'Die zakelijke kant van sport boeit mij wel', zegt hij. 'Ik zit vaak in de auto, het is plezant om die tijd te vullen met brainstormen over commerciële strategieën.'

Twee jaar geleden opende hij al padelclubs in Mechelen en Brugge. Padel is een mix van squash en tennis, gespeeld in een glazen kooi. De sport is vooral populair in Spanje.

Vanaf begin 2018 wil De Sutter daar, samen met zijn zakenpartner Mattias Van Holm, een tweede 'exotische' sport aan toevoegen: padbol, dat padel combineert met voetbal.

'Ik leerde het kennen tijdens een vakantie in Spanje en ik was meteen verkocht', vertelt De Sutter, die een licentie verwierf om de sport in België te exploiteren. 'Het is de bedoeling om tegen januari volgend jaar terreintjes aan te leggen in de padelclubs van Mechelen en Brugge. Ik ben ervan overtuigd dat padbol een toekomst heeft in ons land, net als padel. Binnen vijf jaar zal de sport ingeburgerd zijn. Ik wil er op tijd bij zijn. In bepaalde landen, zoals Spanje en Argentinië, bestaan zelfs al professionele competities.'

België verkeert nog in de experimentele fase. Zo werd voor het eerst een team afgevaardigd naar het EK padbol, dat afgelopen weekend plaatsvond in het Roemeense Constanta. Meteen twee zelfs. Beide duo's sneuvelden in de eerste ronde. 'Jammer dat ik er zelf niet bij kon zijn, misschien in de toekomst ooit', aldus De Sutter.