Voetbal in Palestina, deel 2: 'Ik wil jou al onze teams tonen, zul je er de christenen uithalen, denk je?'

Het conflict tussen Palestijnen en Israëli's laaide deze week weer in alle hevigheid op, rond de 70e verjaardag van de stichting van Israël. Sport/Voetbalmagazine maakte in 2013 een driedelige reportage over voetbal in Palestina, die we voor de gelegenheid opnieuw publiceren. Herlees deel 2.