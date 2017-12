Voormalig Wereldvoetballer van het Jaar George Weah wordt president van Liberia

George Weah wint met ruime meerderheid de tweede ronde van de presidentsverkiezing in Liberia, meldt de nationale kiescommissie (NEC) op basis van zo goed als volledige resultaten.

De 51-jarige Weah, kandidaat voor de partij Congress for Democratic Change (CDC), behaalde 61,5 procent van de stemmen, tegenover 38,5 procent voor vicepresident Joseph Boakai (73) van de Unity Party. Weah had de eerste ronde gewonnen met 38,4 procent, tegenover 28,8 procent voor Boakai.

Beste voetballer

Weah is bij ons vooral bekend als voormalig topvoetballer. Als aanvaller van het toenmalig grote AC Milan werd hij in 1995 uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar, een award die tegenwoordig bekend staat als de FIFA Ballon d'Or. Weah is de eerste en nog steeds enige Afrikaan ooit die de trofee won.

Voor de Rossoneri maakte Weah in 114 wedstrijden 46 doelpunten. Hij speelde ook voor onder andere AS Monaco, PSG en Olympique Marseille.

Migrant

Weah moest het hebben van de jonge kiezers. Vooral populair is hij onder jonge werkloze Liberianen, die staan te popelen om naar Europa te gaan, op zoek naar een betere toekomst. 'Ik denk niet dat we mensen moeten tegenhouden', meent hij. 'Zelf kreeg ik ook de kans om te doen wat ik wilde. We migreren om ervaring op te doen en andere culturen te leren kennen. Je kunt dan terugkomen om ons land vooruit te helpen en te verbeteren.'

Democratisch

Als Liberiaans president volgt Weah op 22 januari Ellen Sirleaf Johnson op, die in 2006 de eerste vrouwelijke president van Afrika werd. De winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 2011 mocht zich na twee termijnen van zes jaar niet opnieuw kandidaat stellen. Bij de verkiezingen in 2005 moest Weah in de tweede ronde nog de duimen leggen voor Johnson.

Het wordt bovendien de eerste democratische machtsoverdracht voor Liberia in zijn recente geschiedenis. Johnson volgde zelf oud-president Charles Taylor op, die van de macht werd verdreven na een lange en bloedige burgeroorlog. Hij werd in 2012 veroordeeld tot 50 jaar cel en zit die straf uit in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het hoofd van de EU-waarnemingsmissie, het Belgische europarlementslid Marie Arena, is de tweede ronde 'met respect voor het kiesproces' verlopen.