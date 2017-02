'We waarschuwen jonge voetballers voor een bepaald soort dames'

Het voetbalmilieu is een jungle waar veel jonge spelers jammerlijk in verloren lopen. Vaak worden ze te vroeg en zonder bagage in die jungle gedropt. Voor de entourage zijn alle methodes goed om hun goudklompje te vrijwaren van de gevaren: je hebt makelaars die hun spelers aanbevelen om een huwelijkscontract af te sluiten, ouders die hun kroost verbieden om 's avonds buiten te komen of vrouwen die de sociale media van hun voetballende partner dagelijks screenen.

Bij Anderlecht zijn ze van het idee afgestapt dat het niet de taak van de club is om het privéleven van een speler te managen. 'Je weet hoe dat gaat: een jonge speler tekent op zijn zestiende zijn eerste contract en hij denkt meteen dat de wereld aan zijn voeten ligt. We hebben destijds veel spelers verloren omdat de begeleiding nog niet op punt stond', vertelt Jean-François Lenvain, medewerker van de sociale cel van Anderlecht, in Sport/Voetbalmagazine.

Verboden voor meisjes en makelaars

Sinds de oprichting van het Purple Talent-project hebben ze bij paars-wit de omkadering opgeschroefd. Met de bedoeling de spelers klaar te stomen voor de reële wereld. 'Vanaf de U19 worden de spelers in een appartement ondergebracht waar ze in een semi-autonome omgeving moeten leren leven', aldus Lenvain.

Delen In feite weten we alles over onze jongens. Heb je om 10 uur gehoest in de les wiskunde? Dan mag je om 12 uur aan de trainer uitleggen hoe je kou hebt gevat

Elke week een nieuwe vriendin

'Meisjes en makelaars komen er niet of nauwelijks in. We maken een uitzondering voor spelers die al enkele jaren met hetzelfde meisje verkeren. Maaltijden kunnen ze nog op de club krijgen en we sturen hen tegelijk op kookles. In feite weten we alles over onze jongens. Heb je om 10 uur gehoest in de les wiskunde? Dan mag je om 12 uur aan de trainer uitleggen hoe je kou hebt gevat.'

Delen Ik kan zelfs begrijpen dat het opwindend is om elke week van vriendin te wisselen

Lenvain weet maar al te goed waar het grootste gevaar schuilt. 'Ik zou je een lijst kunnen bezorgen van meisjes die in het verleden het hoofd van spelers hebben zot gemaakt. We waarschuwen hen voor dat soort dames, maar een amoureuze kater oplopen, maakt ook deel uit van het leerproces. Elke jongere heeft het recht om te experimenteren, ik kan zelfs begrijpen dat het opwindend is om elke week van vriendin te wisselen.'

'Maar als je wil slagen, heb je een stabiele relatie nodig. De dag dat een jongere zich afvraagt met welke vrouw hij zijn levensprojecten wil realiseren, ga ik ermee aan de slag. Eden Hazard en Youri Tielemans hebben in een vroeg stadium begrepen dat standvastigheid geen loos begrip is. Die twee jongens zijn helaas uitzonderingen.'

Alain Eliasy en Nicolas Taiana

Lees het volledige verhaal in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van 22 februari.