F1: niet één maar anderhalve Belgische debutant

Hij maakte niet meteen een verpletterende indruk tijdens de testdagen in Barcelona. Op zijn eerste werkdag belandde de Canadees na amper 12 ronden naast de piste en geraakte de voorvleugel van zijn Williams beschadigd. De dag erna deed Lance Stroll dat nog eens over. Twee keer zelfs. Eén keer zonder brokken te maken, in de namiddag werd zijn bolide met verbogen ophanging in de hangar geduwd. Terwijl zijn Williamsploegmaat Felipe Massa de FW40 tot de limiet duwt, noemde de Canadees het "opwindend om hier te zijn. Als kind keek ik al naar de F1 op televisie", vertelde hij aan Der Spiegel.

Maar: tussen droom en werkelijkheid staat in de formule 1 een vaak onoverbrugbare muur. Tenzij vader miljardair is. Lawrence Stroll (57) tikte vorig jaar af op plaats 722 van 's werelds rijkste mensen, met een geschat vermogen van 2,2 miljard dollar. Hij is getrouwd met Claire-Anne Callens, een Brusselse, die stijlvolle golfkledij ontwerpt en verkoopt.

Ook Lawrence vergaarde zijn fortuin in de modewereld, onder anderen door investeringen bij Tommy Hilfiger en Michael Kors, en houdt van al wat moois is. Zijn verzameling oude Ferrari's behoort met meer dan 25 klassiekers tot de grootste ter wereld, voor zijn pronkstuk betaalde hij iets meer dan 25 miljoen. Toen Lance 12 jaar was, in 2010, werd hij 'geselecteerd' voor de Ferrari Driver Academy, een talentenfabriekje.

Lance kent de verhalen, als zou hij alleen met de financiële steun van zijn vader - om en bij de 75 miljoen euro - zijn weg naar het F1-walhalla hebben gevonden. Dit jaar alleen al vloeide 28 miljoen naar de Williamsstal. "Ik heb mijn plaats in het team verdiend met mijn prestaties", weerlegt de tiener, die met titels in de Italian Formula 4 C (2014), Toyota Racing Series (2015) en FIA European Formula 3 (2016) kan pronken. "Maar, toegegeven, zonder de steun van mijn vader was dat me nooit gelukt."

(Chris Tetaert)