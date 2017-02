Formule 1 in 2017: anders, beter en (vooral) gelijker

Hij werd nog een keer uitvoerig bewierookt, Bernie Ecclestone, de 86-jarige excentrieke Brit die zich met ravissante jongedames door de paddock bewoog en de formule 1 decennia in een ijzeren greep hield. "Het is triest dat het zo gelopen is", vertelde Niki Lauda, adviseur bij wereldkampioen Mercedes, onlangs aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Bernie heeft veel kritiek gekregen, maar hij heeft de formule 1 tot een wereldwijd bedrijf omgevormd en veel mensen rijk gemaakt. De sport zal hem missen."

