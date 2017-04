'Ook zonder de Muur had Gilbert gewonnen'

Voor het eerst sinds 2011 moesten de deelnemers van de Ronde van Vlaanderen weer over de Muur van Geraardsbergen. De eerste grote schifting gebeurde daar, nog voor Gilbert ging op de Oude Kwaremont. Vind je het een goede zaak dat de Muur terug is?

JACQUES SYS: Ja, het is een deel van de traditie en de mythe, al wordt de ronde gemaakt door het hele parcours en de opeenvolging van de 18 hellingen. In de jaren dat de Muur er niet was, heeft de Ronde alleszins geen grandeur verloren. En zonder de Muur had Gilbert ook gewonnen. De enige verklaring dat hij won, is zijn verbazende suprematie.

Op 50 kilometer van de finish demarreren en voorop blijven is heel knap, maar het stoort me dat dat nummer merckxiaans wordt genoemd. Wie die term hiervoor gebruikt, weet niet wat Eddy Merckx gepresteerd heeft. Hij ging op 100 kilometer van de streep en kwam aan met acht minuten voorsprong.

Club Brugge begon slecht aan play-off I en ging de boot in bij AA Gent in een ware schoppartij. De kloof met Anderlecht bedraagt al vier punten. Moet blauw-zwart zich zorgen maken?

SYS: De play-offs duren nog lang, niet dus. Ik heb wel moeten vaststellen dat Club Brugge het niet goed doet op verplaatsing. Ze creëren kansen, maar ze maken ze niet af. Ik moet daarbij wel zeggen dat veel sleutelspelers, zoals Izquierdo, geblesseerd zijn.

Ik vind het jammer dat de slag om Vlaanderen de veldslag om Vlaanderen geworden is. Voor de scheidsrechters is het tegenwoordig onmogelijk geworden om te functioneren. Werkelijk elke beslissing zorgt voor frictie. De scheidsrechters krijgen het hele seizoen al kritiek, soms ook terecht, maar de houding van de mensen langs de lijn gaat steeds vaker zwaar over de grens.

Anderlecht won vrijdag al nipt tegen Zulte-Waregem, maar wordt toch al door velen als favoriet voor de titel bestempeld. Vind je dat terecht?

SYS: Anderlecht was al favoriet vóór de start van de play-offs. Ze spelen geen mooi voetbal, maar wel heel gedisciplineerd. Weiler heeft van paars-wit een collectief gemaakt. Het is frappant dat dat net naar voren kwam tegen Zulte-Waregem. Die ploeg speelde hen in de competitie nog compleet weg. Toen klonk het ook nog dat Weiler Kerstmis niet zou halen.

Het zit in de ziel van Anderlecht dat het soms vervalt in nonchalance en zelfoverschatting, maar deze jongens werken en lopen voor elkaar. Er is het sterke middenveld, met Dendoncker, Hanni en Tielemans, en met Teodorczyk een goede spits. In de verdediging laat men af en toe een steekje vallen, maar dat wordt opgelost door het collectief.

Volgend weekend ontvangt Anderlecht AA Gent en dan kan het weer een heel ander verhaal zijn, maar als Weiler dit kan doortrekken, is paars-wit het te kloppen team.