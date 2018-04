Andy Murray maakt comeback op gras van Rosmalen

Hij hinkte van het veld op zijn Wimbledon. Verloren na een slopende vijfsetter tegen Sam Querrey, in de kwartfinale, ver beneden de stand van de toenmalige nummer één van de wereld die het toernooi al twee keer (2013, 2016) had gewonnen. Het was toen al duidelijk dat 2017 niet het seizoen van de Schot zou worden, nadat hij op Queen's Club in de eerste ronde door Jordan Thompson van het veld was geveegd.

Murray geraakte maar niet verlost van een chronisch heupprobleem en plande een lange rustperiode. Zijn comeback was aangekondigd in Brisbane, net voor de start van de Australian Open, maar ook dat ging volledig de mist in. Hij ging in Melbourne op consultatie bij John O'Donnell, een bevriend chirurg, die hem nog diezelfde week opereerde. Vier dagen na de operatie huppelde hij op krukken door de straten van Melbourne, waar hij enkele Britse journalisten tegen het lijf liep. 'Heupgewricht opgekuist, binnen zes maanden ben ik terug.'

De Schot, die in mei 31 wordt, is weggezakt naar plaats 29 en kiest voor een extra toernooiweek in de aanloop naar Wimbledon. Net als Roger Federer laat ook hij het gravelseizoen passeren en trekt een week na Roland Garros voor het eerst naar de Libema Open in Rosmalen. 'Niet vanzelfsprekend om hier zo'n speler te krijgen. Een proces van anderhalve maand bellen en mailen met zijn manager', verklapte toernooidirecteur Marcel Hunze, die één belangrijke troef uitspeelde: het gras van Rosmalen.

'We hebben de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het gras. Wij gingen naar Wimbledon, dat zijn onderhoudsmensen ook naar hier stuurde. Daardoor hebben we nu een van de beste grasterreinen van het circuit. Dat was een belangrijke voorwaarde voor Murray.' Na Rosmalen zal hij ook spelen op Queen's Club, het toernooi dat hij al vijf keer won en waar ook Rafael Nadal (ATP 1), Marin Cilic (2) en Grigor Dimitrov (5) present tekenen. 'Mijn eerste grote test.'