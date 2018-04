Belgische tennisvrouwen kloppen Italië en blijven in Wereldgroep I

Zaterdag had Elise Mertens de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 145) al met 6-1 en 7-5 geklopt, waarna Alison Van Uytvanck (WTA 50) het met 6-4, 6-7 (6/8) en 6-2 van Sara Errani haalde. Daardoor hadden de Belgen vandaag genoeg aan één overwinning om in de hoogste groep van de Fed Cup te blijven.

Op het gravel van het Valletta Cambiaso AS moest Mertens in de eerste set tweemaal haar opslagspel inleveren, maar dat was geen drama. Errani, in 2012 finaliste in Roland Garros, stond immers zelf drie breaks toe: 6-3. In de tweede set vond de Belgische nummer 1 dat het welletjes was geweest en stoomde ze door naar 6-1.

Het vierde enkelspel werd uiteindelijk niet meer gespeeld, maar het dubbelspel ging wel door. De Belgen trokken daarin opnieuw aan het langste eind. Kirsten Flipkens en Elise Mertens zetten in twee sets hebben het Italiaanse duo Deborah Chiesa en Jasmine Paolini opzij met 6-1 en 6-4.

De Belgen promoveerden vorig jaar naar de elitegroep met de acht beste landen van de wereld. In februari verloor België in de eerste ronde van Wereldgroep I met 3-2 in en tegen Frankrijk. Italië won in Wereldgroep II met 3-2 van Spanje.

Het was al de achtste keer dat België het opnam tegen Italië, maar de eerste keer dat ons land daarbij een zege boekte. De vorige ontmoeting dateert van 2006. Italië haalde het toen met 2-3 in Charleroi.

Errani kampt met depressie

Voor Sara Errani werd het een weekend om snel te vergeten. Zaterdag verscheen ze in tranen op de persconferentie, nadat ze mede door een haperend opslagspel de winst aan Van Uytvanck moest laten. Na het enkelspel tegen Mertens moest ze toegeven dat ze er neit in slaagde haar spel op te leggen. Ze kreeg te maken met krampen, maar 'mijn probleem is echter veeleer mentaal dan fysiek. Die krampen zijn het gevolg van de spanning in mijn lichaam door persoonlijke problemen. Ik ben niet sereen, ik heb een depressie. Het heeft niets met tennis te maken, maar ik moet mijn hoofd leegmaken.'