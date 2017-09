Davis Cup: Australië maakt gelijk ondanks weerwerk van Darcis

In de eerste set moest Steve Darcis bij 3-2 voor Nick Kyrgios zijn opslagspel inleveren, het Australische woelwater serveerde rustig uit voor 6-3. In de tweede set stoomde 'Shark' Darcis door naar 0-2, hij gaf de break niet meer uit handen: 3-6. De derde set stevende af op een tiebreak, waarin Darcis de zenuwen het meest onder controle had (5/7). 'Mister Davis Cup' zag vervolgens een ontketende Kyrgios, die de laatste twee sets met 6-1 en 6-2 en met een resem aces binnenhaalde.

Eerder op de dag had David Goffin (ATP 12) België op voorsprong gebracht door John Millman (ATP 185) met 6-7 (4/7), 6-4, 6-3 en 7-5 te verslaan.

Zaterdag staat het dubbel op het programma. In theorie staan dan Arthur De Greef en Ruben Bemelmans tegenover Jordan Thompson en Jordan Peers, nummer 2 van de wereld in de specialiteit. Zondag volgen de twee resterende enkelwedstrijden. Wie het eerst drie keer wint, stoot door naar de finale. Die wordt van 24 tot 26 november afgewerkt. De tegenstander daarin is Frankrijk of Servië. In die ontmoeting staat het ook 1-1 na de eerste dag.

De Belgen hopen zich, twee jaar na de verloren finale tegen het Verenigd Koninkrijk, opnieuw te plaatsen voor de eindstrijd. Dit jaar schakelde de Belgische Davis Cup-ploeg op weg naar de laatste vier in de Wereldgroep achtereenvolgens Duitsland (1-4 in Frankfurt) en Italië (3-2 in Charleroi) uit.