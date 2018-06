Dertien arrestaties in onderzoek naar matchfixing in tennis

Er zijn dinsdag op verschillende plaatsen in België 21 huiszoekingen uitgevoerd in een grootschalig onderzoek naar wedstrijdvervalsingen in het tennis. Dertien mensen werden opgepakt voor verhoor, zo meldt het federaal parket. Ook in het buitenland waren er interventies.

Het onderzoek bracht aan het licht dat een Armeens-Belgische bende tussen 2014 en nu professionele tennissers actief omgekocht zou hebben om wedstrijduitslagen te regelen en met voorkennis te gokken.

De verdachten hebben bijna allemaal hetzelfde profiel: geen inkomen, geen werk en financieel aan de grond. Ze kregen instructies om cashgeld in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen.