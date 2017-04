Djokovic moe en uitgeblust

Toen hij op 5 juni 2016 de Coupe des Mousquetaires kuste, waren de analisten unaniem: Novak Djokovic wordt de eerste man sinds Rod Laver, in 1969, die de vier grand slams in hetzelfde jaar wint. Roland Garros was tot dan de blinde vlek op zijn palmares, maar hij knokte zich die namiddag tussen het exclusieve kransje van negen spelers - onder wie André Agassi, Rafael ...