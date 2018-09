De Serviër van 31 jaar won zondag in New York van de Argentijn Juan Martin del Potro in 3 sets: 6-3, 7-6 (7/4) en 6-3.

Del Potro, op zijn 29ste derde van de wereld, won de US Open in 2009. Na een blessure aan de elleboog kon Djokovic eerder dit jaar al Wimbledon op zijn naam schrijven. Het is nu al zijn veertiende Grand Slam-overwinning.

Djokovic ontvangt 3,8 miljoen dollar prijsgeld, Del Potro 1,85 miljoen.