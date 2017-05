Elise Mertens: 'Ik denk dat ik me overal comfortabel voel'

De 21-jarige Elise Mertens uit het Limburgse Hamont is de nieuwe Belgische hoop in het WTA-circuit. Ze won haar eerste titel op het tornooi van Australische Hobart, was finaliste in Istanboel en leidde het Belgische team met een overwinning tegen Rusland weer naar Wereldgroep I van de Fed Cup. Sinds begin dit jaar klom de jonge Limburgse maar liefst 70 plaatsen op in de wereldranglijst. De nieuwe Belgische nummer één, nummer 58 van de wereld, maakt zich op voor Roland Garros, na de US Open van vorig jaar haar tweede grandslamtornooi in enkelspel. Voor de eerste keer is ze rechtstreeks gekwalificeerd voor de hoofdtabel.

...