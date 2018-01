Elise Mertens sneuvelt in halve finale tegen Caroline Wozniacki: 3-6, 6-7 (2/7)

De wedstrijd duurde 1 uur en 40 minuten.

Een nerveus startende Elise Mertens (22) haalde in de wedstrijd tegen de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki (27) niet meteen het niveau waarmee ze in haar vorige partijen uitpakte. Na een break in de eerste set werd het 3-6 voor de sterk spelende en vooral sterk serverende Deense.

In de tweede set ging het beter voor Mertens en iets minder voor Wozniacki. Mertens werd weliswaar vroeg gebroken, maar bij 4-5 vocht ze terug en haalde ze zelf een break binnen. Ze won daarna haar eigen opslag, en leek ook het volgende punt binnen te halen, maar liet twee setpunten liggen. Wozniacki maakte er uiteindelijk 6-6 van.

In de tiebreak kwam Mertens al snel op een 0-3 achterstand te staan. Ze kon dan nog twee punten op rij terugwinnen, maar de Deense nam daarna weer de maat van onze landgenote. De tiebreak eindigde met 2-7 in het voordeel van Wozniacki.

Wozniacki krijgt in Melbourne een derde kans om een grandslam op haar naam te schrijven. In zowel 2009 als 2014 greep ze op de US Open net naast de eindwinst.

Ze neemt het in de finale op tegen ofwel Simona Halep ofwel Angelique Kerber.