Elise Mertens stoot door naar kwartfinales

De 22-jarige Mertens, die zich voor het eerst in haar carrière bij de laatste acht schaart op een grandslamtoernooi, treft in de volgende ronde de winnares van het duel tussen de Tsjechische Denisa Allertova (WTA 130) en de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4), het vierde reekshoofd.

Onze landgenote stond er op de Margaret Court Arena meteen tegen de vijf jaar oudere Martic, die in de eerste ronde Alison Van Uytvanck (WTA 77) had uitgeschakeld. Mertens stoomde door naar 4-0. Daarna was het echter de beurt aan de Kroatische om tweemaal door de opslag van Mertens te gaan: 4-4. De eerste set werd beslist in een tiebreak, waarin het Belgische nummer 1 met 7-5 aan het langste eind trok.

In de tweede set moest Martic bij 2-2 haar opslag inleveren. Maar in het achtste spelletje diende Mertens dan weer een break toe te staan, weliswaar meteen gevolgd door een rebreak. Bij 5-4 kon Mertens serveren voor de wedstrijd. Ze kreeg een matchbal, kon die niet verzilveren en zag haar opponente terugkomen tot 5-5. Vervolgens ging onze landgenote opnieuw door de opslag van Martic. Op haar service kreeg Mertens drie matchballen, de eerste zette ze meteen om in een ticket voor de kwartfinales.