Eugenie Bouchard: prinses zonder troon

John Tobias had er genoeg van. Nog langer samenwerken met Eugenie Bouchard, daar had de agent van LTA Worldwide geen zin meer in. De Canadese had op haar eentje twee sponsorcontracten afgesloten en liet dat op haar Instagramaccount met een diepe glimlach aan de wereld weten. Tobias wist nergens van. En, vond hij: haar twee nieuwe sponsors waren ver beneden haar stand. NeutriSci, dat met neuenergy de markt van energietabletten wil veroveren, en Digital Frontier News, dat de waarde van micromunten berekent, spelen in een beduidend lagere klasse dan Rolex en...