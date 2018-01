Exclusief interview met Elise Mertens na haar stuntzege: 'Ik hou niet van de schijnwerpers'

Het is Elise in Wonderland in Australië. Elise Mertens (WTA 37) beleeft een waar sprookje Down Under. Na tien dagen geleden haar tweede WTA-titel te hebben weggekaapt op het toernooi van Hobart heeft ze zich dinsdag in Melbourne, tijdens haar allereerste deelname aan de Australian Open, voor de eerste keer in haar loopbaan voor de halve finales op een grandslam weten te plaatsen. In de Rod Laver Arena klopte ze de Oekraïense Elina Svitolin, het nummer vier op de WTA-ranking, met maar liefst 6-4 en 6-0.

...